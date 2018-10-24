شؤون فلسطينية

منظمة التحرير الفلسطينية تتسلم نسخة من تقرير (هيومن رايتس ووتش)

منظمة التحرير الفلسطينية تتسلم نسخة من تقرير (هيومن رايتس ووتش)
منظمة التحرير الفلسطينية تتسلم نسخة من تقرير (هيومن رايتس ووتش)
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إنها ستدرس تقرير (هيومن رايتس ووتش)، بكل ما تضمنه، بشكل دقيق وبتمعن وسترد على كل ماجاء فيه في الفترة المقبلة .

جاء ذلك خلال استقبال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي في مكتبه اليوم بمقر منظمة التحرير وفدا، من من (هيومن رائيتس ووتش) الذين سلموه نسخة عن التقرير.

وأوضح التميمي "أن منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واحترام الحريات العامة والقانون الدولي الانساني في أراضي الدولة الفلسطينية بما يتفق والمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية ذلك الصلة".

وحضر اللقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنمية البشرية الدكتور فيصل عرنكي، وحسام عرفات وكيل دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، والسيدة منال الترك مديرة مكتب رئيس الدائرة. ومن هيومن رايتس ووتش حضر السيد
مايكل بيج نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط والسيد عمر شاكر مدير قسم فلسطين وإسرائيل.

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