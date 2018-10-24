شؤون فلسطينية

الصحة: إصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال شرق رفح

الصحة: إصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال شرق رفح
مواجهات ليلية الاحتلال غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة ،أن ثمانية مواطنين أصيبوا مساء اليوم الأربعاء بجراح مختلفة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت قناة الأقصى الفضائية: إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن أحد الشبان أصيب بعيار ناري في الرقبة وحالته حرجة.

وكان الفتى منتصر محمد إسماعيل الباز (17 عاما)، استشهد أمس الثلاثاء، متأثراً بجراح أصيب بها، برصاص الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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