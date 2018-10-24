السفير الفرا يشيد بقرارات البرلمان الأوروبي





وقال: "تم تقديم بمشروع قرار يطلب من المفوضية الأوروبية، خصم مبلغ بما يعادل 20 مليون يورو من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لفلسطين، مستندين إلى أن مناهج التربية الفلسطينية تقوم على التحريض والعنف والكراهية.





وأضاف: "إلا أن مشروع هذا القرار قوبل بالرفض الشديد من قبل أعضاء البرلمان الاوروبي، حيث رفضه وصوت ضده 516 نائب في البرلمان الأوروبي، مقابل 100 فقط صوتوا لصالحه".



وتقدم الفرا بالشكر للبرلمان الأوروبي، على رفضه لهذا القرار ودعمهم للتعليم الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنأشاد السفير عبد الرحيم الفرا سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي،بلجيكا ولكسمبورغ، بقرار البرلمان الأوروبي اليوم، في ستراسبورغ، برفضه للفقرة التي تقدم بها بعض النواب الأوربيين الموالين لإسرائيل، وبضغط من اللوبي الإسرائيلي.