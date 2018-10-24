رئيس سلطة المياه يفتتح مشاريع مائية في محافظة قلقيلية





كما حيا الجنود المجهولين في سلطة المياه الطواقم الفنية العاملة في الميدان والتي تكاثفت جهودها لتنفيذ هذه المشاريع بالرغم من إعاقات الاحتلال المتكررة.



أما رؤساء الهيئات الثلاث " كفر قدوم، عزون عتمه، صير " فشكروا رئيس سلطة المياه على اهتمامه بقطاع المياه وانجاز المشاريع الثلاثة، التي كان لها بالغ الأثر على المواطنين وموازنات تلك المجالس، حيث خفضت نسبة الفاقد في الشبكة.



وتأتي هذه المشاريع بتمويل من سلطة المياه، شملت خزان وخط ناقل في قرية صير، ومشروع الشبكة الداخلية للمياه في بلدة عزون عتمة ، ومشروع تأهيل شبكة مياه قرية كفر قدوم بهدف تحسين جودة تزويد المياه، وتوفير كميات مياه بجودة عالية، الى جانب تقليل كمية الفاقد وتحسين عملية التحصيل.ورافقهم خلال افتتاح المشاريع مدير عام الحكم المحلي حاتم مسلم، ورؤساء الهيئات والمجالس المحلية، وفعاليات رسمية وشعبية من المحافظة.بدوره عبر رئيس سلطة المياه، عن سعادته بوجوده في محافظة قلقيلية، مشيدا بصمود أهالي المحافظة الذين ينغرسون في الأرض ويحققون إبداعات ونجاحات نتيجة التصاقهم بأرضهم، مؤكدا حرص سلطة المياه على تنفيذ المشاريع في هذه المحافظة التي تخوض تحدي وطني مع الاحتلال والمستوطنين.وأشار إلى أن توجيهات الرئيس محمود عباس التي تنص على إسناد محافظة قلقيلية وكافة المناطق المستهدفة بإجراءات الاحتلال، مؤكدا حرص سلطة المياه على تنفيذ العديد من المشاريع في كافة المحافظات، مقدما شكره لكافة الطواقم التي عملت لانجاز هذه المشاريع الحيوية.واستعرض نائب المحافظ واقع محافظة قلقيلية التي تعاني ظروفاً استثنائية نتيجة للاحتلال، داعياً إلى ايلاء قطاع المياه أهمية كون المحافظة فيها وفرة من المياه، معربا عن اعتزازه بما تم انجازه من مشاريع، مؤكداً حرص سلطة المياه والوزير غنيم على تنفيذ المشاريع في محافظة قلقيلية التي يستهدفها الاحتلالبإجراءاته الظالمة.