صور: ضبط 16 طن بطاطا وحمضيات فاسدة برام الله





رام الله - دنيا الوطنأتلفت طواقم الضابطة الجمركية ولجنة السلامة العامة اليوم الأربعاء، 16 طن من البطاطا والحمضيات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في محافظة رام الله والبيرة.وأفادت الضابطة في بيان لها، بأنها رفقة لجنة السلامة العامة تمكنت من ضبط 10 أطنان من البطاطا و6 أطنان حمضيات عليها آثار تعفن وتصدر منها روائح كريهة، داخل مستودع لتخزين وتشريح البطاطا.وعلى أثر ذلك، أقرت اللجنة اتلاف الكمية بالكامل واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.