بنك فلسطين يزور منطقة أريحا الصناعية الزراعية





وخلال زيارته الى المشاريع والمصانع المنشأة في المنطقة الصناعية، ناقش الوفد الخطط المستقبلية للمدينة ومراحل تطورها.



يذكر، أن بنك فلسطين، قام بفتح مكتب مصرفي في المدينة الصناعية العام الماضي 2017، لخدمة المستثمرين، وتوفير الخدمات المصرفية للعملاء وأصحاب المشاريع في المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنزار وفد من بنك فلسطين، برئاسة المدير العام، رشدي الغلايني منطقة أريحا الصناعية الزراعية.واجتمع وفد البنك مع المستثمرين وأصحاب المشاريع والمصانع القائمة في المنطقة، وجرى الاستماع الى احتياجاتهم من الخدمات المصرفية، وبحث سبل تعزيز العلاقة معهم بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية، بسام ولويل.وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع المستثمرين في منطقة أريحا الصناعية الزراعية، والاطلاع على سير العمل في المدينة وسبل دعمها بما يسهم في نجاحها، وتحقيق أهدافها.