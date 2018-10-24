شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية ترد على نتنياهو.. لا سلام ولا أمن دون قيام الدولة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية ترد على نتنياهو.. لا سلام ولا أمن دون قيام الدولة الفلسطينية
الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
ردت الرئاسة الفلسطينية، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، حول إعلانه أن المسؤولية الأمنية على المنطقة الغربية من نهر الأردن، ستكون لإسرائيل، وأن الكيان الفلسطيني المستقبلي، يجب أن يكون أقل من دولة، وأكثر من حكم ذاتي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: "لا سلام ولا أمن دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

وأضاف أبو ردينة: البحث عن أعذار للتهرب من استحقاقات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية لن تؤدي سوى إلى المزيد من العنف والتوتر والدمار وعدم الاستقرار.

وأكد أن تصريحات نتنياهو، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على تدمير فرص السلام، وما زالت مستمرة في البحث عن أعذار وحجج واهية لا تقدم ولا تؤخر، وتؤدي إلى استمرار حالة الاحتقان والتوتر، مما سيؤدي إلى استمرار الخطر واحتمالات الانفجار، وفق الوكالة الرسمية (وفا).

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