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الائتلاف الحاكم في الجزائر يختار رئيساً جديداً للبرلمان وسط اعتراض بعض الأحزاب

الائتلاف الحاكم في الجزائر يختار رئيساً جديداً للبرلمان وسط اعتراض بعض الأحزاب
معاذ بوشارب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، باختيار الائتلاف الحاكم في الجزائر، للسيد معاذ بوشارب، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، كرئيس جديد للبرلمان.

وسيحل بوشارب محل سعيد بوحجة، الذي اتهمه الائتلاف بسوء الإدارة، وقد يكون اختياره إشارة إلى أن جبهة التحرير الوطني، تسعى لضخ دماء جديدة في النخبة السياسية، التي تهيمن عليها شخصيات يرجع تاريخها لحرب الاستقلال ضد فرنسا، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).

واتهم نواب البرلمان عن جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، بوحجة البالغ من العمر نحو (80 عاماً)، بسوء الإدارة.

لكن نواباً من المعارضة، قاطعوا الجلسة البرلمانية تضامناً مع بوحجة، التي وُصفت الإطاحة به بأنها غير قانونية، ونقلت عنه قناة (الشروق) التلفزيونية الخاصة قوله: إنه لن يقدم استقالته.

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