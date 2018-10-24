(رويترز): مقتل عشرة مدنيين في ضربة جوية في مدينة الحديدة باليمن

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (رويترز) للأنباء، بمقتل عشرة مدنيين، في ضربة جوية بأحد الأسواق بمحافظة الحديدة باليمن.ونقلت (رويترز) عن مسعفين وسكان، أن الضربة الجوية استهدفت مجموعة من المزارعين في سوق للخضر، مؤكدة أنه لم يتسن بعد الحصول على تعليق من التحالف الذي تقوده السعودية.