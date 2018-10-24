مؤتمر فصائلي بغزة موازٍ للمجلس المركزي برام الله

اجتمعت الفصائل الفلسطينية السبعة "التي أعدت نداء إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية"، لبحث إمكانية عقد مؤتمر شعبي في قطاع غزة، بالتزامن مع عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يُعقد يوم الأحد المقبل.وكشفت مصادر شاركت في اجتماع الفصائل السبعة لـ"دنيا الوطن"، أن الفصائل ناقشت عقد مؤتمر شعبي موازٍ للمجلس المركزي، ويهدف المؤتمر لتوجيه رسالة مفادها أنه لا بد من تغليب المصالحة الوطنية، وتحقيق الشراكة الكاملة، ووقف أي إجراءات "متوقعة" بعد اجتماع المجلس المركزي، إضافة لإنهاء إجراءات الرئيس محمود عباس السابقة في القطاع.وأشارت المصادر، إلى أنه من غير المعلوم مشاركة حركة حماس بهذا الاجتماع "إن تم التوافق على عقده بشكل نهائي"، مستدركة: في الغالب حماس ستشارك في هذا المؤتمرعلى اعتبار أنها ردت بإيجابية مع نداء الفصائل.إلى ذلك، رد عضو المجلس المركزي الفلسطيني عمر الغول، على عقد هذا المؤتمر بغزة، بالقول: "أي اجتماع من أي فصيل لا يستطيع أن يمس بمكانة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني"، لذا على الإخوة إذا ما كانوا جادين بدفع عجلة المصالحة، عليهم أن يضغطوا على حركة حماس، لتنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاقي 2011 و2017 بالقاهرة.وأضاف الغول لـ"دنيا الوطن": مع الاحترام لجهود الفصائل السبعة، ومن ضمنهم الفصائل التابعة لمنظمة التحرير، عليهم أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية، إن كانوا جادين بتعزيز الشراكة السياسية، وأن يكفوا عن البحث في التفاصيل والتداعيات، لأن أساس المشكلة الوطنية هو الانقلاب الذي نفذته حركة حماس، قبل 11 عامًا.يذكر أن الفصائل السبعة الموقعة على نداء الفصائل هي: "حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية "القيادة العامة"، إضافة إلى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني- فدا، ومنظمة الصاعقة الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية".يشار إلى أنه من المقرر، أن يفتتح المجلس المركزي لمنظمة التحرير أعمال دورته الثلاثين، عند الساعة الواحدة والنصف من يوم الأحد المقبل، الموافق الثامن والعشرين من الشهر الحالي، في مقر الرئاسة برام الله.وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني، خالد مسمار: إن الرئيس محمود عباس، سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، مبيناً أن الترتيبات تجري بسلاسة، وعلى أعلى المستويات لهذه الدورة المهمة والخطيرة.وأضاف مسمار بأن جدول أعمال هذه الدورة حافل بالنقاط والبنود، التي ستناقش خلالها، تتعلق بالأوضاع الداخلية والعلاقة مع كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية، وكذلك مناقشة إزالة أسباب الانقسام واستهداف الأسرى وعائلات الشهداء، وضرورة تعزيز المقاومة الشعبية، إضافة إلى مناقشة البند الطارئ، الذي اتخذه المجلس الثوري لحركة فتح في دورته الأخيرة والمتعلق بالمجلس التشريعي.