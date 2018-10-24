نتنياهو: الكيان الفلسطيني المستقبلي أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "إن الحل الأفضل للنزاع مع الفلسطينيين، هو منحهم القدرة على حكم أنفسهم، دون أن يستطيعوا تهديد أمن إسرائيل"، على حد تعبيره.وأضاف خلال خطاب ألقاه في مؤتمر الجاليات اليهودية الأمريكية المنعقد في تل أبيب، إنه يجب على إسرائيل، الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن الضفة الغربية، واصفاً الكيان الفلسطيني المستقبلي، بأقل من دولة، وأكثر من حكم ذاتي.وأكد نتنياهو، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن قطاع غزة أصبح مرتعاً للإسلام المتطرف، بسبب انسحاب إسرائيل منه، ورأى أن هذا سيكون مصير الضفة في حال الانسحاب منها أيضاً، على حد زعمه.ومن جانبه، قال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين: إنه لا يوجد حل فوري مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أن أوضاع سكان المناطق الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، صعب للغاية.