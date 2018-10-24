قائد المنطقة الجنوبية للجيش: حماس تبذل جهوداً لإعادة الهدوء لحدود القطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال هرتسي هليفي، اجتمع اليوم مع رؤساء السلطات المحلية في المناطق القريبة من قطاع غزة.ووفق الإذاعة، فإن هليفي قال لهم: إن هدف الجيش هو استرجاع الهدوء، والعودة إلى الوضع، الذي كان سائدا قبل الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، حينما بدأت التظاهرات قرب السياج الفاصل.وأضاف: ميدانيا يمكن ملاحظة بذل حماس جهوداً لإعادة الهدوء عند السياج، إلا أنها مع ذلك لا تمنع ما وصفها "أعمال العنف" كلياً، رغبة منها في التوضيح، أن إسرائيل لا تسيطر على حماس.وأكد قائد المنطقة الجنوبية، أنه توجد تعليمات واضحة بإطلاق النار، صوب كل من يجتاز السياج الفاصل، ورأى أن المساعدات الإنسانية لغزة، ستساهم في خفض مستوى العنف على امتداد السياج.