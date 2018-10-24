صور: ضبط نحو 5250 كيلو "فشة مجمدة" مخالفة للمواصفات في الوسطى
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب الطب الوقائي في المحافظة الوسطى، اليوم الأربعاء، ضبط 5250 كيلو "فشة مجمدة" مخالفة للمواصفات.
وقال المكتب، عبر حسابه على موقع (فيسبوك): إنه وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وبلدية النصيرات، ومباحث التموين، تم ضبط وإتلاف 5250 كيلو "فشة مجمدة"، مخالفة للمواصفات الفلسطينية المعمول بها، وتم ذلك في مكب نفايات البلدية.
أعلن مكتب الطب الوقائي في المحافظة الوسطى، اليوم الأربعاء، ضبط 5250 كيلو "فشة مجمدة" مخالفة للمواصفات.
وقال المكتب، عبر حسابه على موقع (فيسبوك): إنه وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وبلدية النصيرات، ومباحث التموين، تم ضبط وإتلاف 5250 كيلو "فشة مجمدة"، مخالفة للمواصفات الفلسطينية المعمول بها، وتم ذلك في مكب نفايات البلدية.
التعليقات