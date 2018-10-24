صور: ضبط نحو 5250 كيلو "فشة مجمدة" مخالفة للمواصفات في الوسطى





































رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب الطب الوقائي في المحافظة الوسطى، اليوم الأربعاء، ضبط 5250 كيلو "فشة مجمدة" مخالفة للمواصفات.وقال المكتب، عبر حسابه على موقع (فيسبوك): إنه وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وبلدية النصيرات، ومباحث التموين، تم ضبط وإتلاف 5250 كيلو "فشة مجمدة"، مخالفة للمواصفات الفلسطينية المعمول بها، وتم ذلك في مكب نفايات البلدية.