غضب مصري بعد اعتداء إسرائيل على دير يتبع للكنيسة الأرثوذكسية

رام الله - دنيا الوطنأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية، عن استنكار بلاده لتعرُّض الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، لعدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس، واحتجاز أحدهم.وأكد المتحدث باسم الخارجية، رفض مصر القاطع التعرُّض لرجال الدين، مع التأكيد على ضرورة احترام المقدسات الدينية، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع) عنه.وأشار حافظ، إلى أن وزارة الخارجية، تتابع عن كثب على مدار الساعة، تطورات الموقف على الأرض، حيث يستمر التواصل بين السفارة المصرية في تل أبيب والقيادات الكنسية بدير السُلطان فى هذا الشأن، كما تم التواصُل مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على مُلابسات ودوافع ذلك الحادث، حيث أسفرت تلك الاتصالات بالفعل عن سرعة إفراج الجانب الإسرائيلى عن الراهب المُعتقل، مضيفاً أن الوزارة لا تزال مستمرة فى متابعة الموقف.