طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح) يوم غدٍ الخميس، سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الرابعة، إضافة للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف 10/22.ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الخميس في صالة أبو يوسف النجار في خانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.