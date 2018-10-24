طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح) يوم غدٍ الخميس، سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الرابعة، إضافة للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف 10/22.
ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الخميس في صالة أبو يوسف النجار في خانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح) يوم غدٍ الخميس، سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الرابعة، إضافة للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف 10/22.
ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:00 صباح الخميس في صالة أبو يوسف النجار في خانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
للتحميل اضغط هنا
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