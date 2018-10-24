الاحتلال يعتقل شاباً فلسطينياً بزعم اجتيازه السياج الفاصل شرقي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه اعتقل شاباً فلسطينياً من قطاع غزة، بزعم تجاوزه السياج الأمني الفاصل، شرقي القطاع.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن الشاب الفلسطيني، تسلل إلى الداخل المحتل، ومكث في إحدى المناطق لوقت معين، قبل أن يتم اكتشاف آثاره واعتقاله.
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه اعتقل شاباً فلسطينياً من قطاع غزة، بزعم تجاوزه السياج الأمني الفاصل، شرقي القطاع.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن الشاب الفلسطيني، تسلل إلى الداخل المحتل، ومكث في إحدى المناطق لوقت معين، قبل أن يتم اكتشاف آثاره واعتقاله.
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