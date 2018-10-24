الاحتلال يعتقل شاباً فلسطينياً بزعم اجتيازه السياج الفاصل شرقي القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه اعتقل شاباً فلسطينياً من قطاع غزة، بزعم تجاوزه السياج الأمني الفاصل، شرقي القطاع.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن الشاب الفلسطيني، تسلل إلى الداخل المحتل، ومكث في إحدى المناطق لوقت معين، قبل أن يتم اكتشاف آثاره واعتقاله.