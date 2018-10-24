المفتي العام يُعرب عن ثقته بانتصار تجمع (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطنترأس الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، وفداً رسمياً من دار الإفتاء الفلسطينية، زار قرية (الخان الأحمر)، للتضامن مع أبنائها الصامدين، وتأكيداً على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة آلة الاحتلال، وتجديداً للعهد في التمسك بكامل الأرض الفلسطينية، والدفاع عنها أمام الهجمة الاستعمارية الشرسة.وضم الوفد الشيخ إبراهيم عوض الله، نائب المفتي العام، و أ. محمد جاد الله، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، و أ. مصطفى أعرج مدير عام مكتب المفتي العام، وعدداً من مديري وموظفي دار الإفتاء الفلسطينية.وفي كلمة له، أكد المفتي على أهمية الثبات والصمود، ومواصلة التصدي لمخططات سلطات الاحتلال، مبيناً أن سكان (الخان الأحمر) يشكل تجمعهم البوابة الشرقية للقدس، مما يستدعي دعم رباطهم في وجه سياسة التطهير العرقي، التي تمارسها بحقهمميليشيات الاحتلال، مؤكداً على أن العدوان على شعبنا وأرضه ومقدساته لن يزيدنا إلا إصراراً على البقاء والتمسك بالثوابت الوطنية، محملاً حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المنحازة والمؤيدة لسياساته وإجراءاته التوسعية والعنصرية، المسؤولية كاملة عن تأجيج الصراع في المنطقة.