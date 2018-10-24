بسبب التهدئة.. وزير إسرائيلي: الجيش أكد أنه يجب تجنب قصف مُطلقي البالونات
رام الله - دنيا الوطن
أكد زعيم حزب (البيت اليهودي) نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، أن هنالك جهودًا تُبذل في ملف التهدئة مع قطاع غزة.
وقال بينت: أشارت القيادة الجنوبية إلى أن الوضع الأمني على حدود قطاع غزة حالياً يتطلب عدم قصف مطلقي البالونات الحارقة من أجل تجنب الإضرار بجهود التسوية.
وأضاف الوزير الإسرائيلي: ليس لدي أي لوم ضد قادة الجيش الإسرائيلي، لأن القضية تخص المستوى السياسي، وهنا تكمن المشكلة، لذا أقول: إن أمن المدنيين الإسرائيليين، يجب أن يكون أهم من التسوية والتهدئة مع حماس.
وتابع زعيم البيت اليهودي، يجب أن تكون القاعدة الإسرائيلية ببساطة.. الصبر على "حماس تساوي صفر".
أكد زعيم حزب (البيت اليهودي) نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، أن هنالك جهودًا تُبذل في ملف التهدئة مع قطاع غزة.
وقال بينت: أشارت القيادة الجنوبية إلى أن الوضع الأمني على حدود قطاع غزة حالياً يتطلب عدم قصف مطلقي البالونات الحارقة من أجل تجنب الإضرار بجهود التسوية.
وأضاف الوزير الإسرائيلي: ليس لدي أي لوم ضد قادة الجيش الإسرائيلي، لأن القضية تخص المستوى السياسي، وهنا تكمن المشكلة، لذا أقول: إن أمن المدنيين الإسرائيليين، يجب أن يكون أهم من التسوية والتهدئة مع حماس.
وتابع زعيم البيت اليهودي، يجب أن تكون القاعدة الإسرائيلية ببساطة.. الصبر على "حماس تساوي صفر".
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