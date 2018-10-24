بسبب التهدئة.. وزير إسرائيلي: الجيش أكد أنه يجب تجنب قصف مُطلقي البالونات

رام الله - دنيا الوطنأكد زعيم حزب (البيت اليهودي) نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، أن هنالك جهودًا تُبذل في ملف التهدئة مع قطاع غزة.وقال بينت: أشارت القيادة الجنوبية إلى أن الوضع الأمني على حدود قطاع غزة حالياً يتطلب عدم قصف مطلقي البالونات الحارقة من أجل تجنب الإضرار بجهود التسوية.وأضاف الوزير الإسرائيلي: ليس لدي أي لوم ضد قادة الجيش الإسرائيلي، لأن القضية تخص المستوى السياسي، وهنا تكمن المشكلة، لذا أقول: إن أمن المدنيين الإسرائيليين، يجب أن يكون أهم من التسوية والتهدئة مع حماس.وتابع زعيم البيت اليهودي، يجب أن تكون القاعدة الإسرائيلية ببساطة.. الصبر على "حماس تساوي صفر".