الاحتلال يُمدد اعتقال أسير من ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثانية

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني: إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في (سالم)، مددت اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير مهدي فاروق أبو هنية من محافظة قلقيلية، للمرة الثانية، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لمدة خمسة أيام.وذكر نادي الأسير، أن الأسير أبو هنية والبالغ من العمر (36 عاماً) اُعتقل بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، علماً أن هذا الاعتقال هو الثاني له، حيث اعتقلته قوات الاحتلال سابقاً خلال العام الحالي لساعات، وأفرجت عنه لاحقاً.