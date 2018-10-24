(واللا) حماس تمتلك منظومة جديدة بصواريخها تُقلق الجيش الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (واللا) الإخباري: إن الجيش الإسرائيلي، نشر بعض نتائج تحقيقاته حول الصورايخ، التي أُطلقت مؤخرًا من قطاع غزة، على بئر السبع، وغوش دان.وأضاف الموقع: أن حركة حماس لديها منظومة كهربائية لتشغيل منصات إطلاق الصواريخ، وهذه المنظومة "تعمل عن بعد" من نطاقات مختلفة من أجل تحديد موعد للهجمات في وقت دقيق.وأشار الموقع، إلى أن وجود هذه المنظومة، يُقلق القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل.