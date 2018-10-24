ولي العهد السعودي: سنقدم قتلة "خاشقجي" للمحاكم.. ولن تتأثر علاقتنا بتركيا بوجودي أنا وأردوغان

رام الله - دنيا الوطنأكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تمت بطريقة بشعة، وأثرت على كل السعوديين في المملكة، بل مؤلمة لأي إنسان في العالم.وقال بن سلمان، خلال حديثه في جلسات منتدى مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة الرياض: إنه سيتم تقديم قتلة خاشقجي للمحاكم لينالوا عقابهم، مشددًا بالقول: "سنقدم قتلة جمال خاشقجي إلى المحاكم لينالوا عقابهم، ونحن نعمل كل جهودنا القانونية لتحقيق العدالة".وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن علاقة بلاده بتركيا في أوجها، رغم محاولات البعض للوقيعة بين البلدين، وأن هنالك من يستغل الحادث المؤلم لتخريب العلاقات، مشددًا على ذلك بالقول: "لن تتأثر علاقتنا بتركيا بوجود ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز.. لن تتأثر علاقتنا بتركيا طالما كان هنالك رئيس اسمه أردوغان".وواصل بن سلمان تأكيده بقوة العلاقة بين السعودية وتركيا قائلًا: "لن تتأثر علاقتنا بتركيا، ما دام يوجد ولي عهد للسعودية، اسمه محمد بن سلمان".وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قال بن سلمان: الشرق الأوسط مستقبلًا سيكون أوروبا الجديدة، مؤكدًا أن رائد الإصلاح في الشرق الأوسط كان محمد بن راشد حاكم دبي، الذي أظهر نموذج دبي، ما دعا بعض الدول والعواصم للحذو حذوه، منها أبو ظبي، والسعودية، والبحرين، وكذلك الكويت.واعتبر بن سلمان، أن مشاريع عظيمة أنشئت في مصر والإمارات وعُمان والأردن، ستنهض فيها المنطقة كلها، مشيرًا إلى أن قطر هي الأخرى رغم الخلاف السياسي معها إلا أنها خلال الخمس سنوات المقبلة، ستتطور أكثر فأكثر.