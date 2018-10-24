صيدم: قرار البرلمان الأوروبي حول التعليم رسالة لمن قلل من القيادة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم: إن تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة اليوم ضد مقترح خفض المساعدات الاوروبية لقطاع التعليم يشكل صفعة كبيرة لارباب ما تسمى بصفقة القرن وردا على كل من قال ان القيادة غير قادرة على اخذ حقوقها.وبارك صيدم في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر الاربعاء، لكافة ابناء شعبنا هذا الانجاز شاكرا الرئيس محمود عباس الذي قال لا لامريكا ولكل مخططاتها الداعمة للاحتلال وكل من ساعد في هذا الانجاز الذي يحفظ حقوق اطفالنا في الخان الاحمر وخلة الضبع والقدس وقطاع غزة وكل مناطق فلسطين.وشدد صيدم على ضرورة البناء على هذا الانجاز بالاتجاه نحو القانون والمؤسسات الدولية لتسجيل المزيد من الانجازات لصالح ابناء شعبنا اصحاب الحق واصحاب الارض.