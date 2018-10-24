خليلية: قرار مصادرة 47 دونمًا من أراضي الرام ليس جديدًا

رام الله - دنيا الوطنقال سهيل خليلية مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الابحاث التطبيقية "اريج": إن قرار حكومة الاحتلال مصادرة نحو 47 دونما من اراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ليس قرارا جديدا وانما يأتي استكمالا لقرار قديم صدر في عام 2013، بحجة امنية لإعادة ترتيب الطرق الالتفافية في المنطقة.وأكد خليلية في حديث إذاعي، ان ذلك سيكرس منهجية الفصل العنصري وسيمنع المواطنين من الوصول الى اراضيهم، مشيرا الى صعوبة مقارعة دولة الاحتلال في المحاكم حول هذا القرار سيما انها محاكم تابعة لسلطات الاحتلال.