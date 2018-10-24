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شؤون فلسطينية

كلمة شاملة للرئيس عباس في افتتاحية المجلس المركزي

كلمة شاملة للرئيس عباس في افتتاحية المجلس المركزي
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يفتتح المجلس المركزي لمنظمة التحرير أعمال دورته الثلاثين، عند الساعة الواحدة والنصف، من يوم الاحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من الشهر الحالي، في مقر الرئاسة برام الله.

وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار:إن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، مبينا أن الترتيبات تجري بسلاسة وعلى أعلى المستويات لهذه الدورة الهامة والخطيرة.

وأضاف مسمار بأن جدول أعمال هذه الدورة حافل بالنقاط والبنود التي ستناقش خلالها تتعلق بالأوضاع الداخلية والعلاقة مع كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية وكذلك مناقشة إزالة أسباب الانقسام واستهداف الأسرى وعائلات الشهداء وضرورة تعزيز المقاومة الشعبية إضافة إلى مناقشة البند الطارئ الذي اتخذه المجلس الثوري لحركة فتح في دورته الأخيرة والمتعلق بالمجلس التشريعي.

وفيما يتعلق بلجان المجلس المركزي، أوضح رئيس الدائرة السياسية في المجلس الوطني أنه لم يتم تشكيل جميع اللجان حتى الآن مبينا أنه بقي ستة لجان بحاجة إلى التشكيل وسيتم ذلك ضمن اللقاءات التي ستتم في المجلس المركزي.

وأشار خالد مسمار إلى أن ما يستجد من مواضيع وأحداث فإنها ستدرج في مشروع جدول الأعمال منوها إلى أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون سيصل أرض الوطن اليوم كما سيصل أعضاء المجلس تباعا لحضور جلسة المجلس المركزي.

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