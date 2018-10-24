اجتماع تنفيذية المنظمة يبحث التحضير العملي لعقد المجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم اجتماعها التشاوري الذي بحث اخرالمستجدات السياسية والميدانية والتحضيرات لعقد دورة المجلس المركزي الاحد المقبل.وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني: إن الاجتماع جاء في إطار التحضير الجدي والعملي والملموس للمجلس المركزي حيث ستقدم اللجنة التنفيذية تقريرا حول ما قامت بتنفيذه من قرارات للمجلس السابق وما لم ينفذ بعد وما هي الخطوات العملية الملموسة من قبل اللجنة التنفيذية.واضاف ان كل دائرة من دوائر العمل في اللجنة التنفيذية ستقدم تقريرها حول الاعمال والانجازات التي قامت بها.من جهة ثانية ثمن مجدلاني تصويت البرلمان الاوربي الذي انتصر للحق الفلسطيني وأطاح بالكتل البرلمانية الموالية للاحتلال والتي دعت الى خفض المساعدات عن السلطة الوطنية.واعتبر مجدلاني هذا التصويت رسالة مهمة وموجهة لهذه الكتل الموالية للاحتلال وللادارة الامريكية التي حاولت ان تلتف على وكالة الاونروا وتوقف مواردها المالية.