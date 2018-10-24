الحكومة: قانون القومية العنصرية مدعوم بالموقف الامريكي

رام الله - دنيا الوطندان الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود التصعيد الاسرائيلي التي يعكس ما تخطط له حكومة الاحتلال وما تنتهجه ضد أبناء شعبنا.واضاف المحمود لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ما تشرعه سلطات الاحتلال من قوانين احتلالية منها قانون القومية العنصرية مدعوم بالموقف الامريكي، مؤكدا أن شعبنا سيواصل نضاله وكفاحه حتى تثبيت حققوقه المشروعة وعدم تمكين حكومة الاحتلال من تطبيق مشاريعها الاستيطانية.بدوره رحب المحمود برفض البرلمان الأوروبي خفض المساعدات للسلطة الوطنية واعتماد دعم إضافي لوكالة (أونروا)، مشيرا الى ان هذا الموقف يعكس تمسك الاتحاد الاوربي بحل الدولتين.