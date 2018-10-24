صيام: محاولات الاحتلال لتغيير هوية القدس يهدف لإلغاء حضور القيادة الوطنية

رام الله - دنيا الوطنقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام إن محاولات الاحتلال لتغيير هوية القدس وتهويدها من خلال اجراءاته التصعيدية والتي بدأها هذا العام بمجموعة من الاعتداءات على المنهاج الفلسطيني وإلغاء دور وكالة (أونروا) إنما يريد من خلالها زرع الخوف والرهبة وإلغاء حضور القيادة الوطنية.وأشار صيام، إلى أن مواجهة هذا التعنت الاسرائيلي يتم بوعي ابناء شعبنا والتفاتهم حول القيادة والحكومة السبيل الوحيد للدفاع عن مؤسساتنا ومقدساتنا الاسلامية.