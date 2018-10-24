شعث: الدبلوماسية الفلسطينية لا تريد استبعاد روسيا أو فرنسا من عملية السلام

رام الله - دنيا الوطنرحب الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية والشؤون الدولية، بالجهد الفرنسي لحل القضية الفلسطينية على اساس الشرعية الدولية، قائلا اننا نرحببأي جهد اوروبي او دولي لايجاد حل عادل للقضية يلتزم بالقانون الدولي وحقوق شعبنا، لكن من الافضل ان يندرج تحت اطار ما طرحه الرئيس في مجلس الامن والجمعية العامة، بمعنى اطار متعدد الاطراف تكون فرنسا او اوروبا او روسيا احد اطرافه.واشار شعث لإذاعة (صوت فلسطين) الى ان الدبلوماسية الفلسطينية، لا تريد ان تستبعد روسيا اوفرنسا او أي دولة تقدم طرحا لعملية السلام لكنها تريد تطويرها الى مبادرة دولية متعددة الاطراف ترتكز على الشرعية الدولية وقرارت مجلس الامن والجمعية العامة والاتفاقات التي تم توقيعها ولم تلتزم بها اسرائيل.وكان سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي اعلن أن لقاءً هاما سيعقد قريبا للمدراء العامين لشؤون الشرق الأوسط في وزاراتخارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لبحث الخطوات المستقبلية بشأن العملية السلمية في الشرق الأوسط وامكانية تقديم رؤية فرنسية للسلام أو على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل.