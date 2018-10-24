طائرات الاحتلال تستهدف مرصداً للمقاومة شرق رفح

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال، عصر اليوم الأربعاء، مرصداً يتبع للمقاومة الفلسطينية، شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وقالت مصادر محلية: إن طائرات الاحتلال "بدون طيار" استهدفت مرصداً للمقاومة قرب مخيم العودة شرق رفح، فيما لم يُبلغ عن وقوع اصابات جراء القصف.بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "طائرة تابعة للقوات الجوية الاسرائيلية، قصفت موقعا لحركة حماس قرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة".وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في اطار فعاليات مسيرات العودة والارباك الليلي.