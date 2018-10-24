أثناء قيامه بزرع جهاز تجسسي خطير.. القبض على أخطر عميل مخضرم بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (المجد) الأمني، المقرب من المقاومة الفلسطينية: إنه تم القبض على أحد أخطر العملاء "المخضرمين" والذي عملون لصالح الاحتلال مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.وأكد المجد، أنه في عملية أمنية معقدة ألقت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة واستطاعت الأجهزة الأمنية توجيه ضربة كبيرة لجهاز (الشاباك) الإسرائيلي، من خلال إلقاء القبض على العميل (م.خ) البالغ من العمر (45) عاماً، والذي كان مكلفاً بمتابعة قيادات الفصائل الفلسطينية، وخاصة أحد القادة المؤثرين والبارزين في قطاع غزة.وقام العميل (م.خ) الذي أسقطته المخابرات الإسرائيلية، في وحل العمالة قبل (15) عاماً بالكثير من المهام التجسسية لصالح الاحتلال.ونفذ العميل (م.خ) العديد من المهام الميدانية في قطاع غزة طيلة فترة عمله مع جهاز (الشاباك)، أبرزها تصوير منازل قادة المقاومة الفلسطينية والمواقع العسكرية، ومراقبة بعض قادة المقاومة العسكريين وتتبع سياراتهم الخاصة وتصويرها.وشارك العميل المذكور في شحن العديد من النقاط الميتة التي تستخدمها المخابرات الإسرائيلية للتواصل مع عملائها وإمدادهم بالأموال والمعدات الخاصة في قطاع غزة.وزود العميل (م.خ) الاحتلال بالكثير من المعلومات التي تتعلق بمقدرات المقاومة وأماكن إطلاق الصواريخ وتخزينها، وأنفاقها والتي تم استهدافها وتدميرها من قبل قوات الاحتلال.وتمكنت الأجهزة الأمنية في غزة من إلقاء القبض عليه مطلع الشهر الجاري، بعد عملية أمنية وصفت بـ"المعقدة"، وذلك أثناء تنفيذه لمهمة ميدانية ضد المقاومة تمثلت بزرع "جهاز تجسسي خطير" بالقرب من بيت أحد القيادات البارزة في المقاومة الفلسطينية.وكان المذكور قد شارك في العملية التي أشرفت عليها المخابرات الإسرائيلية، والتي على أثرها حدث انفجار أودى بارتقاء بعض عناصر المقاومة أثناء قيامهم بالكشف عن عمل أمني حاولت المخابرات تنفيذه من خلال عملائها في منطقة الزوايدة في آيار/ مايو الماضي.وأكد موقع (المجد)، أن هناك اعترافات أخرى خطيرة، سيتم الكشف عنها لاحقاً بعد انتهاء الأجهزة الأمنية من التحقيق معه.