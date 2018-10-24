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"قناع غاز".. تركيا تكشف مفاجأة جديدة في مقتل جمال خاشقجى

"قناع غاز".. تركيا تكشف مفاجأة جديدة في مقتل جمال خاشقجى
جمال خاشقجي (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة تركية مقربة من الحكومة، أن أجهزة تبحث احتمالية استخدام مادة كيماوية في قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بعد العثور على قناع للغاز داخل إحدى السيارات الدبلوماسية التابعة لقنصلية الرياض في إسطنبول.

وقالت صحيفة "ديلى صباح" التركية: إنه تم العثور على قناع غاز داخل السيارة الدبلوماسية التي تم العثور عليها في إحدى المآرب في إسطنبول، الأمر الذي دفع فريق البحث إلى تقصى فرضية وجود آثار لمواد كيماوية.

وأضافت، إذا ما تم استخدام الكيماوي في اغتيال خاشقجي، فإن المعامل ستكشف ذلك.

وعثرت فرق التفتيش على حقيبتين في سيارة تابعة للقنصلية السعودية، في موقف عام السيارات بمنطقة سلطان غازي بمدينة إسطنبول، وبداخلها حقيبتين تضاربت حولهما المعلومات.

والإثنين الماضي، عثرت السلطات التركية على السيارة التي تعود للقنصلية السعودية، في مرآب للسيارات، بحي سلطان غازي في الشطر الأوروبي من إسطنبول، لكنها لم تباشر تفتيشها، لعدم حصولها على إذن من السلطات السعودية، حيث إن السيارة دبلوماسية لها حصانة تمنع تفتيشها دون إذن سلطات بلادها.

وعقب الحصول على الإذن السعودي الدبلوماسي، فحصت السلطات التركية السيارة، أمس الثلاثاء.

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أنّ لدى بلاده "أدلة قوية" على أنّ هذه الجريمة مخطط لها وليست عملية عابرة، مطالبًا بمحاسبة المخططين والمنفذين.

وشدد الرئيس التركي على أن هناك مستويات عليا داخل المملكة أمرت بقتل "خاشقجي"، معتبرا أن إلقاء اللوم على بعض رجال الأمن والمخابرات السعودية لن يكون مقنعا لأنقرة والمجتمع الدولي.


 


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