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شؤون فلسطينية

انتهاء اجتماع الوفد الأمني المصري بالفصائل الفلسطينية

انتهاء اجتماع الوفد الأمني المصري بالفصائل الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت الفصائل الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، اجتماعها بالوفد الامن المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية.

وقد تمحور الاجتماع، مناقشة العديد من القضايا الفلسطينية، وعلى رأسها ملفي المصالحة والتهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي، في حين يغادر الوفد المصري، قطاع غزة بعد انتهاء اجتماعاته.

وكان الوفد الامني المصري قد وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة، في زيارة هي الرابعة خلال أقل من شهر.

 





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