عريقات يدين تصعيد اعتداءات الاحتلال ويدعو إلى توفير الحماية الدولية العاجلة





ووصف عريقات هذه الحملة بالعدوان المنظم على حقوق شعبنا، وشجب بشكل خاص قتل قوات الاحتلال الشهيد محمد محمود بشارات في بلدة طمون، بأعيرة نارية مباشرة إلى الصدر بهدف إعدامه بشكل مباشر، خلال اقتحام البلدة والاعتداء على أبناء شعبنا فيها.



واستنكر عريقات اعتقال قوات الإحتلال راهباً من أمام بطركية الأقباط الأرثوذكس في القدس القديمة صباح اليوم، وقمعها للاحتجاج السلمي الذي نظمته البطركية احتجاجاً على رفض حكومة الاحتلال قيام الكنيسة بأعمال الترميم داخل دير السلطان القبطي، والتدخل في صلاحيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكداً أن هذا الهجوم يأتي في إطار حملة ممنهجة ضد أبناء شعبنا المسيحيين، كان آخرها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال المضللة حول أبناء شعبنا المسيحيين وتدنيس مقبرة بيت جمال الكاثوليكية الأسبوع الماضي.





وقال:" إن ذلك ينسجم تماماً مع قانون "القومية" العنصري الذي ينتهك حقوق جميع من هم من غير اليهود، ويمهد لاعتداءات أخرى".



وطالب عريقات المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل واتخاذ إجراءات فورية ، وخاصة من الدول الأورروبية التي كانت مسؤولة تاريخياً عن حماية الطوائف المسيحية في القدس وفقاً للوضع الراهن،





وقال: "إن هذه الاعتداءات تتطلب إيجاد آليات فورية لتوفير الحماية لأبناء شعبنا، فتصعيد سلطات الاحتلال لهجماتها العدوانية وجرائمها واعتداءاتها ضد أبناء شعبنا من المسيحيين والمسلمين هو نتيجة حتمية لسياسة التحريض الرسمية والممارسات غير القانونية الإسرائيلية و الحصانة التي تقدمها إدارة ترامب لهذه الممارسات ولقوة الاحتلال، وعجز المجتمع الدولي عن لجم انتهاكاتها وإنهاء إحتلالها " .



في نفس السياق، أدان عريقات محاصرة قوات الاحتلال اليوم مقر محافظة ووزراة شؤون القدس في حي ضاحية البريد، ونشر نحو عشر حافلات عسكرية إسرائيلية، وإغلاق الشوارع والتقاط صور من خارج المبنى ومعاينته ومضايقة الموظفين، مؤكداً أن ذلك يؤشر إلى نية قوات الاحتلال مواصلة تصعيدها في الأيام المقبلة ما يتطلب تحركاً عاجلاً قبل فوات الأوان.



رام الله - دنيا الوطنأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم، الحملة التصعيدية التي تنتهجها سلطة الاحتلال على فلسطين المحتلة، وبشكل خاص ضد مدينة القدس المحتلة وأبنائها.