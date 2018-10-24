الحساينة يفتتح المؤتمر السنوي الخامس للهندسة و المساحة في فلسطين





وأشار الى أنه سيرفع إلى مجلس الوزراء، التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر للمصادقة عليها، والتي ستعمل على تطوير مجال المساحة و التخطيط .



رام الله - دنيا الوطناِفتتح وزير الأشغال العامة والاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ،المؤتمر المساحي الخامس والذي عُقد في مدينة رام الله .وشارك في المؤتمر وزير التسوية موسى شكارنة،ونقيب المهندسين جلال الدبيك ووكيل وزارة محمد جبارين بالإضافة الى حشد كبير من المسّاحين و المهندسين، من كافة المحافظات وعبر البث المباشر من قطاع عزة .و قال الحساينة في كلمته ممثلاً عن رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله: إنه من المهم بمكان إدخال تكنولوجيا المساحة المتطورة ، والتي تشكل اضافة كبيرة في عملية التخطيط ، مضيفاً أن المؤتمر يجمع بين التخطيط المكاني وبين المساحة والهندسة التي توفر المعلومة الدقيقة حول الاستخدامات و الملكيات و المسوح التي يمكن أن يتحقق من خلالها التنمية المستدامة .وأضاف أن المساحة المحدودة للأراضي الفلسطينية والزيادة في عدد السكان، وإجراءات الاحتلال على الأرض،وزيادة الطلب على الموارد يتطلب تنظيما عقلانيا و تخطيطا مكانياً سليماً.