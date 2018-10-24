فتح تحذر أبناء الشعب الفلسطيني إلى اليقظة من حملة مشبوهة تستهدف الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح اليوم الأربعاء، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الحذر واليقظة، من حملة مشبوهة، تستهدف الرئيس محمود عباس، ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، قبيل انعقاد المجلس المركزي نهاية هذا الشهر.وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في تصريح صحفي: "إننا في الوقت الذي نسجل فيه أروع معاني الصمود والتعبير عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل برفض الإملاءات الإسرائيلية والأمريكية، والتمسك بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، ورفضنا لشطب (أونروا)، والبحث عن بدائل للمساهمة الامريكية في هذه المؤسسة، ورفضنا لاعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وفقا للرؤية الامريكية الاسرائيلية ، وفي الوقت الذي يقف فيه أبطال المقاومة الشعبية في الخان الأحمر شامخي الرؤوس بصمودهم في المحافظة على بقاء الفلسطيني في أرضه ، وفي الوقت أيصا الذي تسجل فيه فلسطين انتصارا هاما في الأمم المتحدة بارأسها لمجموعة ال ٧٧ ومنحها مزيدا من الصلاحيات بإجماع ١٤٦ دولة ، يخطط خفافيش الليل وأذناب الإحتلال الاسرائيلي وأدواتهم لشن حملة إعلامية واسعة تستهدف الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية لغايات دنيئه رخيصة".وأوضح القواسمي أن هذه الحملة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، تأتي بأوامر وتعليمات وتمويل مشبوه ، هدفه بالأساس النيل من الموقف السياسي القوي للقيادة الفلسطينية وتحديدا الرئيس.وحذر القواسمي البعض من المشاركة في هذه الحملة لأغراض حزبية مقيته ، وعليهم أن يدركوا أن إسرائيل وحدها من يهدف ويستفيد من النيل من الموقف الفلسطيني، ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية ، مؤكدا أن شرعية الرئيس ومنظمة التحرير لن تتأثر مطلقا بحملات مكشوفه يديرها روابط قرى باعوا أنفسم للشيطان.