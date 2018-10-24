شؤون فلسطينية

مجدلاني: قرارات البرلمان الأوروبي إجماع بدعم دولة فلسطين

مجدلاني: قرارات البرلمان الأوروبي إجماع بدعم دولة فلسطين
مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الامين العام لجبهة  النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني تصويت لبرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، يوم الاربعاء، ضد مقترح خفض المساعدات الاوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، وتقديم مساعدة اضافية للاونروا بمثابة اجماع اوروبي واستمرارا لذات النهج السياسي بدعم دولة فلسطين .

وأضاف د.مجدلاني: "أن استمرار العمل مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي والقوى والأحزاب الاوروبية الداعمة لحقوق شعبنا ، امر في غاية الاهمية ، لقطع الطريق على الجمعيات الداعمة والمؤيدة لدولة الاحتلال ، وتقاريرها الكاذبة وتحريفها للحقائق عبر التحريض المستمر ضد السلطة فيما يخص المناهج التعليمية".

وأشار إلى أن هذا التصويت دليل على أن البرلمان الاوروبي يدعم القضية الفلسطينية ، ويتمسك بخيار حل الدولتين ، وهذا يتطلب تطوير مبادرة اوروبية لانقاذ عملية السلام ، في ظل الانحياز والدعم الامريكي للاحتلال.

وتابع: "من يقوم بالتحريض بشكل يومي وعبر التصريحات واللقاءات الرسمية ، وبمنهاج التعليم ومواقع التواصل الاجتماعي هي حكومة الاحتلال ، ونتائج ذلك واضحة على الارض من عمليات الاعدام بدم بارد لأبناء شعبنا ، والشهيدة عائشة الرابي مثالا على الاجرام والتحريض المستمر" .

وطالب مجدلاني البرلمان الاوربي ايضا بإعادة النظر بالعلاقة مع الكنيست الاسرائيلي التي تقوم بالتحريض المباشر عبر التشريعات والقوانين العنصرية ، قائلا أن ارتفاع نسبة الارهاب والتطرف في دولة الاحتلال هو نتاج لسياسة التحريض الرسمية التي ينتهجها الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال.

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