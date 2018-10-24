شؤون فلسطينية

بعد تشغيل مولد إضافي.. شركة التوزيع تتوقع تحسنًا على جدول الكهرباء

بعد تشغيل مولد إضافي.. شركة التوزيع تتوقع تحسنًا على جدول الكهرباء
محطة التوليد
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، إن سلطة الطاقة أبلغتهم بأنه ‏سيتم تشغيل مولد إضافي الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء في محطة التوليد.

وأكدت أن تحميل الخطوط من المحطة سيبدأ تدريجيا، بعد الساعة السادسة من مساء اليوم ،وبالنسبة لجدول الكهرباء سيتضح يوم غد الخميس، ويعتمد على كمية الكهرباء التي سيتم استلامها من المحطة.

وتوقعت الشركة في بيان لها، تحسنا على جدول التوزيع هذه الليلة.

وسمحت السلطات الإسرائيلية،اليوم الأربعاء، باستئناف توريد الوقود القطري إلى قطاع غزة، وذلك بتعليمات من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.

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