شؤون فلسطينية

الحمد الله يدعو الدول المانحة إلى زيادة مساعداتها لفلسطين

الحمد الله يدعو الدول المانحة إلى زيادة مساعداتها لفلسطين
الحمد الله المبعوث النرويجي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط
 تور فنيسلاند، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين، هيلدا هارالدستاد.

وبحث رئيس الوزراء مع المبعوث النرويجي، آخر المستجدات السياسية، وأطلعه على انتهاكات الاحتلال، والتي كان آخرها قتل الشاب محمد بشارات في بلدة طمون، إضافة إلى محاولاته ترحيل أهالي (الخان الأحمر) لصالح الاستيطان، ومساعي إسرائيل لاقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية.

كما بحث الحمد الله مع فنيسلاند، نتائج لجنة المانحين التي عقدت في نيويورك الشهر الماضي، داعياً الدول المانحة إلى زيادة مساعداتها لفلسطين، في ظل انخفاض الدعم الخارجي بنسبة 70%.

وجدد رئيس الوزراء، مطالبته المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وإلزام إسرائيل بوقف جرائمها التي ترتكبها بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته، واحترام القانون الدولي والإنساني.

وثمن الحمد الله، الدعم النرويجي لفلسطين، ودورها المهم في ترؤسها للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة.

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