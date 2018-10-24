فرنسا ودول أوروبية يفكرون بمبادرة جديدة للسلام بالشرق الأوسط

خاص دنيا الوطنأكد سلمان الهرفي سفير دولة فلسطين في فرنسا، أن الجانب الفرنسي، يتحدث دائماً بأنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدور الأمريكي في عملية السلام، ولكنه نظراً لتباطؤ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عرض خطته المعروفة بـ (صفقة القرن)، ونتيجة للخطوات الأحادية التي تقوم بها والسياسة الإسرائيلية، فإن فرنسا تفكر بالتعاون مع الكثير من الدول الأوروبية، ببحث مبادرة جديد في الشرق الأوسط.وقال الهرفي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الجانب الفرنسي يفكر مع شركائه في الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، في الكثير من الخطوات، حيث تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، حول ضرورة اتخاذ خطوات جريئة للحفاظ على حل الدولتين، وحماية الشرق الأوسط من هذا التهور الإسرائيلي".