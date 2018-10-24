شؤون فلسطينية

رضوان: لدى المقاومة ما يُرغم الاحتلال على تحرير الأسرى

رضوان: لدى المقاومة ما يُرغم الاحتلال على تحرير الأسرى
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، في كلمة له نيابة عن الفصائل الفلسطينية، أن "فجر حرية الأسرى قريب، وأقرب مما يتصوره الكثير من الناس".

وأشار في كلمة له، خلال وقفة جماهيرية أمام مقر المندوب السامي غرب مدينة غزة، بعنوان "كرامتي أغلى من الطعام"، إلى أن لدى المقاومة، ما يرغم الاحتلال على دفع الثمن، وتحرير الأسرى.

ووجه رضوان التحية للأسيرات في سجون الاحتلال، وللأسير الشيخ خضر عدنان، المضرب عن الطعام.

ونظمت هذه الوقفة (جمعية واعد للأسرى والمحررين)، وحركة الأحرار الفلسطينية، نصرة للشيخ الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ 53 يوماً، ودعماً واسناداً لخطوات الأسيرات في سجن الشارون.

وشارك في الوقفة عشرات المواطنين إلى جانب عدد من قيادات العمل الوطني والإسلامي، وأسرى محررون.

من جهته، قال خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار: إن الأسرى في سجون الاحتلال، يواجهون السجان بكل شجاعة وقوة وعزيمة على نزع حقوقهم.

وأكد أن الاحتلال يحاول دائماً، أن يقوم بسحب إنجازات الأسرى التي حصلوا عليها بأمعائهم الخاوية، مؤكداً أن الاحتلال على وشك سن قانون في الكنيست، يمنع بموجبه جميع أسرى حركة حماس من الزيارة.

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