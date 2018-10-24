عساف يُكذب المزاعم الإسرائيلية بوجود مفاوضات مع أهالي الخان الأحمر لإخلائها

رام الله - دنيا الوطننفى وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مزاعم نتنياهو بوجود مفاوضات مع أهالي قرية (الخان الأحمر) لإخلائها.وقال عساف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح الأربعاء: إنه لا توجد أي مفاوضات مع الأهالي أو عبر المستوى السياسي أو من خلال محامي الأهالي، مشدداً على أن الاعتصام المفتوح في القرية متواصل، حتى إلغاء قرار الهدم والترحيل بشكل نهائي.وفيما يتعلق بالمواقف الدولية من قرية (الخان الأحمر)، أشاد عساف بالبيان الفرنسي، الداعي لوقف هدم القرية، وأكد على وجوب تواصل الضغط الدولي من أجل إلغاء قرار هدم (الخان الأحمر) وسياسية الاستهداف المتواصلة بحق التجمعات الأخرى.