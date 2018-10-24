شؤون فلسطينية

تنفيذية المنظمة تعقد اجتماعات تحضيرية لبحث جدول المجلس المركزي

تنفيذية المنظمة تعقد اجتماعات تحضيرية لبحث جدول المجلس المركزي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اللجنة ستعقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً تحضيرياً لها قبيل دورة المجلس المركزي المقررة يومي الأحد والاثنين المقبيلن في مقر الرئاسة برام الله.

وقال أبو يوسف خلال حديث له عبر إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "إن أعضاء اللجنة التنفيذية سيعقدون اجتماعاً تحضيرياً؛ من أجل تقديم تقرير اللجنة؛ للمجلس المركزي الأسبوع المقبل". 

وأوضح أبو يوسف، أن جدول أعمال المجلس المركزي سيكون زخمٌ جداً، بدءاً من مناقشة ما قررته الدورتان السابقتان للمجلسين الوطني والمركزي، وما حصل على صعيد المصالحة الوطنية وصورة التحركات على مختلف المستويات الدولية، بالإضافة إلى بند يتعلق بضرورة استمرار المقاومة الشعبية، وخاصة ما يجري في الخان الأحمر من عملية تطهير عرقي.  

في سياق آخر، دان أبو يوسف، سياسة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة بحق شعبنا، والتي أسفرت عن ثلاثة شهداء خلال 48 ساعة، كان آخرهم شهيد في بلدة طمون، فجر اليوم الأربعاء. 

وقال: "ان هذا التصعيد محاولة يائسة من قبل الاحتلال؛ لثني شعبنا عن مواصلة نضالة وكفاحة، والتمسك بحقوقه بالحرية والاستقلال".

وفيما يتعلق باقتحام رئيس بدلية الاحتلال في القدس نير بركات  مخيم شعفاط، أمس، اعتبر أبو يوسف، أن ذلك يأتي تساوقاً مع الموقف الأمريكي لإنهاء عمل الوكالة، وشطب حق العودة، مؤكداً أن كل هذه المحاولات لن تنجح، وستفشل كما فشلت سابقاتها.

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