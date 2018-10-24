شاهد: هنية والسنوار يستقبلان الوفد الأمني المصري في غزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مكتبه اليوم الأربعاء، الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية.
استقبل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مكتبه اليوم الأربعاء، الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية.
وكان في استقبال الوفد كلٌ من: عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، ويحيى السنوار، قائد الحركة في قطاع غزة، والقيادي طاهر النونو.
ومن المقرر، أن يستكمل الطرفان مناقشات ملفي التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية.
وكان الوفد الأمني المصري، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة، والتي تعتبر الزيارة الرابعة خلال أقل من شهر.
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