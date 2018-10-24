شؤون فلسطينية

أبو بكر: الأسرى يعانون من هجمة منظمة.. هكذا يتم استشهادهم بالسجون

أبو بكر: الأسرى يعانون من هجمة منظمة.. هكذا يتم استشهادهم بالسجون
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الاسيرات في سجني (دامون) و(هاشرون)، مضربات عن الخروج لما يسمى (الفورة) قرابة 50 يوماً، بسبب تركيب كاميرات مراقبة في ساحة الفورة، لافتاً إلى أن عدد الأسيرات المضربات عن الخروج في سجن (هاشارون) 35 أسيرة، فيما بلغ عددهن في (دامون) 18 أسيرة.

وأوضح أبو بكر خلال لقاء له عبر "دنيا الوطن"، أن السجون تعاني من هجمة منظمة من قبل دائرة السجون والأمن الداخلي الإسرائيلي، حيث قال: "شكل جلعاد اردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عدة لجان لبحث شؤون الأسرى، فقد اقترحت بأن تكون زيارة الأسرى مرة كل شهرين ولمدة نصف ساعة فقط".

وأضاف: "مصلحة السجون، سحبت المراوح من الغرف، والطاولات والكراسي، والكتب، وغيرها من الإجراءات التي تمارسها ضد الأسرى".

وأشار أبو بكر إلى أن ارون حزان، عضو الكنيست الإسرائيلي قدم مشروع قانون، يقضي بمنع زيارة أسرى حركة حماس، بحجة استمرار الأخيرة باحتجاز الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وذكر أن هناك العديد من حالات الإضراب من قبل عدة أسرى حدثت في السجون، وذلك بإرجاع الوجبات، تضامناً مع زملائهم، معتبراً أن الوضع في السجون مقلق، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تقديم الدعم من قبل المؤسسات الدولية، وتنظيم المسيرات.

وحول إمكانية تنظيم اضراب شامل، قال اللواء أبو بكر: "كل شيء وارد، فالضغط يولد الانفجار، حيث تضع إدارة السجون إجراءات بحق الأسرى، كفرض غرامات مالية باهضة سواء على الأسير أو على عائلته".

وفيما يتعلق بفصل الشتاء، أوضح أبو بكر، أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تقدم كل ما يلزم للأسرى، سواء في فصل الشتاء أو الصيف، منوهاً إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع إدارة السجون.

وفي سياق ذي صلة، اعتبر أبو بكر، أن الأسير خضر عدنان، من المعتقلين الذين يضربون الرقم القياسي في الإضراب عن الطعام لفترات طويلة، لافتاً إلى أنه مضرب منذ 50 يوماً، معتبراً في الوقت ذاته، أن وضعه الصحي صعب جداً، حيث تم نقله إلى المستشفى وكان يتقيأ دماً.

وقال: "هناك مسيرات ودعوات للضغط على إدارة السجون، لكي تحوله إلى مستشفى خاص، لأنه بعد 30 يوماً من الإضراب، فإن الأسير لا يستطيع الجلوس أو النوم، وفي حالة الأسير عدنان، يمكن أن يتعطل أحد أجزاء جسمه نتيجة الإضراب الطويل".

وفيما يتعلق بالأسرى الشهداء، أشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمعتقلين، إلى أن الأسرى الذين يُستشهدون داخل المعتقل يكون بسبب الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون، حيث قال: "هناك العديد من المعتقلين يتم تحويلهم إلى عيادة سجن الرملة، في حال تكون حالتهم الصحية سيئة جداً ولا أمل في علاجهم".

وأضاف: "الأسرى الذي يستشهدون داخل الأسر، يكون كذلك بسبب الضرب المبرح، أو بسبب الأمراض المزمنة مثل الكلى والسرطان وغيرها، حيث إن مصلحة السجون لا تعطي الأدوية، وإنما يتم منح المسكنات فقط".

أخبار ذات صلة

البرلمان الأوروبي يُقرُّ دعماً إضافياً لـ (أونروا) ويرفض خفض المساعدات للسلطة

البرلمان الأوروبي يُقرُّ دعماً إضافياً لـ (أونروا) ويرفض خفض المساعدات للسلطة

فرنسا ودول أوروبية يفكرون بمبادرة جديدة للسلام بالشرق الأوسط

فرنسا ودول أوروبية يفكرون بمبادرة جديدة للسلام بالشرق الأوسط

رضوان: لدى المقاومة ما يُرغم الاحتلال على تحرير الأسرى

رضوان: لدى المقاومة ما يُرغم الاحتلال على تحرير الأسرى

واشنطن تكشف تفاصيل الخطة السعودية &#34;الأصلية&#34; للتعامل مع خاشقجي

واشنطن تكشف تفاصيل الخطة السعودية "الأصلية" للتعامل مع خاشقجي

عساف يُكذب المزاعم الإسرائيلية بوجود مفاوضات مع أهالي الخان الأحمر لإخلائها

عساف يُكذب المزاعم الإسرائيلية بوجود مفاوضات مع أهالي الخان الأحمر لإخلائها

تنفيذية المنظمة تعقد اجتماعات تحضيرية لبحث جدول المجلس المركزي

تنفيذية المنظمة تعقد اجتماعات تحضيرية لبحث جدول المجلس المركزي

شكلت لجنة وزارية بشأن قانون الضمان.. الحكومة: ملتزمون بقرارات المركزي

شكلت لجنة وزارية بشأن قانون الضمان.. الحكومة: ملتزمون بقرارات المركزي

شاهد: هنية والسنوار يستقبلان الوفد الأمني المصري في غزة

شاهد: هنية والسنوار يستقبلان الوفد الأمني المصري في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

رضوان: لدى المقاومة ما يُرغم الاحتلال على تحرير الأسرى

رضوان: لدى المقاومة ما يُرغم الاحتلال على تحرير الأسرى

نائب الرئيس الصيني: بكين مُلتزمة بتسهيل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية

نائب الرئيس الصيني: بكين مُلتزمة بتسهيل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية

فتح: إسرائيل دولة مارقة تُمارس القتل ضد شعبنا وتُمعن في انتهاك حرمة المقدسات

فتح: إسرائيل دولة مارقة تُمارس القتل ضد شعبنا وتُمعن في انتهاك حرمة المقدسات

الوزير طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية لمجلس وزراء النقل العرب

الوزير طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية لمجلس وزراء النقل العرب

د. غنام والقنصل العام المصري يبحثان تعزيز التعاون المشترك

د. غنام والقنصل العام المصري يبحثان تعزيز التعاون المشترك

شؤون اللاجئين واللجان الشعبية: اقتحام رئيس بلدية الاحتلال لمخيم شعفاط استفزازي وتحدٍ لـ (أونروا)

شؤون اللاجئين واللجان الشعبية: اقتحام رئيس بلدية الاحتلال لمخيم شعفاط استفزازي وتحدٍ لـ (أونروا)

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً من القدس بزعم نيته تنفيذ هجوم

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً من القدس بزعم نيته تنفيذ هجوم

برئاسة أحمد عبد الخالق.. الوفد الأمني المصري يصل غزة عبر معبر (إيرز)

برئاسة أحمد عبد الخالق.. الوفد الأمني المصري يصل غزة عبر معبر (إيرز)

منوعات

&#34;شمس&#34; ابنة المخرج السوري الشهير بسام الملا بملابس فاضحة

"شمس" ابنة المخرج السوري الشهير بسام الملا بملابس فاضحة

بعد مصر والقدس.. لن تصدق أين تعرت عارضة &#34;بلاي بوي&#34;مؤخراً؟

بعد مصر والقدس.. لن تصدق أين تعرت عارضة "بلاي بوي"مؤخراً؟

فنان كويتي يطلب الزواج من ياسمين صبري.. ورد قاسي وصادم منها

فنان كويتي يطلب الزواج من ياسمين صبري.. ورد قاسي وصادم منها

فيديو: النجوم تنافسوا في الغناء والعزف والرقص بحفل زفاف شيماء سيف

فيديو: النجوم تنافسوا في الغناء والعزف والرقص بحفل زفاف شيماء سيف

فيديو.. &#34;سمير غانم&#34; يكشف: تزوجت صومالية في بداية حياتي

فيديو.. "سمير غانم" يكشف: تزوجت صومالية في بداية حياتي

فنان لبناني يدافع عن نفسه بعد اتهامه بالمشاركة في &#34;فيلم إباحي&#34;

فنان لبناني يدافع عن نفسه بعد اتهامه بالمشاركة في "فيلم إباحي"

فيديو: جديد مقتل تارة فارس:&#34;دي جي&#34; عيّوش خارج السجن.. ووالدتها تروي التفاصيل

فيديو: جديد مقتل تارة فارس:"دي جي" عيّوش خارج السجن.. ووالدتها تروي التفاصيل

في اول تعليق بعد الغاء زفافها.. مي حلمي: &#34;العروسة للعريس والجري للمتاعيس&#34;

في اول تعليق بعد الغاء زفافها.. مي حلمي: "العروسة للعريس والجري للمتاعيس"

أنباء عن نية عودة حليمة بولند لزوجها السابق والد ابنتيها.. واحلام تعلق

أنباء عن نية عودة حليمة بولند لزوجها السابق والد ابنتيها.. واحلام تعلق

&#34;مكسيم خليل&#34; يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

"مكسيم خليل" يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

عربي

السلطات الأردنية تُلقي القبض على قاتل اللواء الحناينة

السلطات الأردنية تُلقي القبض على قاتل اللواء الحناينة

فيديو وصور: هكذا هرب منتحل شخصية خاشقجي إلى الرياض

فيديو وصور: هكذا هرب منتحل شخصية خاشقجي إلى الرياض

السيسي يزور السودان ويلتقي نظيره السوداني غداً

السيسي يزور السودان ويلتقي نظيره السوداني غداً

شاهد: التعليق الرسمي الأوّل من قطر على قضية مقتل جمال خاشقجي

شاهد: التعليق الرسمي الأوّل من قطر على قضية مقتل جمال خاشقجي