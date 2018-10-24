فتح: إسرائيل دولة مارقة تُمارس القتل ضد شعبنا وتُمعن في انتهاك حرمة المقدسات

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إن دولة الاحتلال بجيشها ومستوطنيها، تمعن وبعنصرية مطلقة، في قتل أبناء الشعب الفلسطيني.وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في بيان له اليوم: إن جنود الاحتلال الإسرائيلي وبتحريض من نتنياهو ووزرائه وقادة أركان جيشه، يواصلون سياسة الإعدامات الميدانية للفلسطينيين العزل بطريقة منظمة وممنهجة.وأضاف: أن جريمة قتل الشاب محمد محمود سعد بشارات، صباح هذا اليوم بدم بارد، دليل آخر على همجية جيش الاحتلال وعلى تدني المستوى الأخلاقي عنده، حيث منع وصول طواقم الإسعاف لتقديم المساعدة للشاب الجريح بشارات، وتركه ينزف حتى استشهاده، وبقيامه بكل هذه الجرائم، يؤكد أن ما يسمى بجيش إسرائيل، لا يعدو كونه مجموعة من قطّاع الطرق وعصابات الإجرام المنظّم، التي تفتقد إلى أدنى القيم الأخلاقية والإنسانية.وتابع: جيش الاحتلال باعتداءاته الوحشية على الرهبان أمام كنيسة الأقباط اليوم، إنما يؤكد على همجية الاحتلال الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي، ولا بين طفل وامرأة ولا بين مسجد وكنيسة.وأكد الجاغوب أن الجزء الشرقي من المدينة المقدسة منطقة محتلة تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، مناشداً كل أحرار العالم التدخل، من أجل إجبار إسرائيل على وقف هذه الاعتداءات بحق شعبنا ومقدساتنا، ومنعها من دخول أديرة إخوتنا الأقباط بحجة الترميم، لأن ذلك يدخل ضمن صلاحيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقط.وأهاب الجاغوب بكل المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني من أجل تمكين شعبنا من ممارسة سيادته على المدينة المقدسة، وكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وقواعد القانون الدولي والإنساني.