الوزير طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية لمجلس وزراء النقل العرب





وتابع: "نحن دوما جاهزون بالعمل العربي المشترك وتقديم المقترحات البناءة والأفكار الخلاقة في سبيل خدمة شعوبنا ، سيما وأن فلسطين هي عضو في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب" .



وفي سياق متصل طالب الوزير مجلس وزراء النقل العرب، اعتماد ورقة العمل الخاصة بأضرار قطاع النقل الفلسطيني، والناتجة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والمقدمة من الوزارة ، وأيضاً دعم مطالب فلسطين في حقهم بالتنقل بحرية ، ودعم مشروع المخطط الشمولي للنقل والمواصلات ومنطقة التجارة الحرة (البوندد )، ودعم قطاع النقل بالشاحنات .



كما ناقش الاجتماع سبل دعم الاقتصاد الوطني الفلسطينى، لتعزيز ‏صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ، ودعوة المنظمات العربية المتخصصة كل ‏فى مجال تخصصه، لتقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتأهيل ما ‏يدمره الاحتلال الإسرائيلى من خلال عدوانه المتكرر على البنية التحتية وكافة مناحي الحياة ، ودعوة الأمانة العامة لزيادة برامج الدعم الفنى المقدمة للدول الأقل نمواً ، ‏والتى تتدرج دولة فلسطين من ضمنها.



رام الله - دنيا الوطنشارك وزير النقل والمواصلات م.سميح طبيلة، في إجتماعات الدورة الـعادية الـ 31 ،لمجلس وزراء النقل العرب والدورة 61 للمكتب التنفيذي والجمعية العمومية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.وفي معرض مداخلته، نقل طبيلة تحيات الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء للحضور المشارك،وطالب الجميع بضرورة استمرارية تقديم كل الدعم والمؤازرة للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده وتثبيته على أرضه،وبدعم متواصل لقطاع النقل والمواصلات الفلسطيني ، للنهوض به والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.