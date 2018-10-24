أبو جراد: غموض بملف رواتب الموظفين والخصومات كالأشهر السابقة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



نفى نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة، عارف أبو جراد، ما يجري تداوله حول وجود مستجدات بملف رواتب الموظفين الحكوميين في القطاع.







وقال أبو جراد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن هناك غموضاً بملف رواتب الموظفين الحكوميين، نافياً وجود أي خصومات جديدة على رواتب الموظفين بغزة.





وأضاف أبو جراد: "لا يوجد خصومات جديدة على رواتب الموظفين، وستصرف الرواتب وفق الآلية المتبعة منذ عدة أشهر، والخصومات ستكون كما هو معتاد عليه في الأشهر السابقة".





وأوضح أبو جراد، أنه لا توجد معلومات كافية حول ملف الرواتب أو موعد صرفها بشكل منتظم وكامل، مبيناً أنه لا توجد أي معلومات من جانب الجهات الرسمية بهذا الشأن.