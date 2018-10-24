شرطة الاحتلال تعتقل شاباً من القدس بزعم نيته تنفيذ هجوم





ويذكر، أن العمليات الفردية، قد ازدادت وتيرتها خلال الأيام الماضية، حيث لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عمليات البحث عن الشاب أشرف نعالوة، منفذ عملية إطلاق النار في منطقة (بركان) الصناعية بنابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن ومستوطنة، إصابة ثالثة بجروح، وذلك قبل عدة أسابيع.









رام الله - دنيا الوطناعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شاباً فلسطينياً (20 عاماً)، من سكان مدينة القدس، بزعم أنه كان ينوي تنفيذ هجوم.