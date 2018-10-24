عاجل

  • مجلس الوزراء: دولة فلسطين ستقوم بدراسة نتائج وتوصيات تقرير منظمة هيومن رايتس والرد عليها

  • مجلس الوزراء يؤكد التزامه الكامل بالقرارات التي ستصدر عن اجتماعات المجلس المركزي

  • مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة وزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي

شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً من القدس بزعم نيته تنفيذ هجوم

شرطة الاحتلال تعتقل شاباً من القدس بزعم نيته تنفيذ هجوم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شاباً فلسطينياً (20 عاماً)، من سكان مدينة القدس، بزعم أنه كان ينوي تنفيذ هجوم.

ويذكر، أن العمليات الفردية، قد ازدادت وتيرتها خلال الأيام الماضية، حيث لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عمليات البحث عن الشاب أشرف نعالوة، منفذ عملية إطلاق النار في منطقة (بركان) الصناعية بنابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن ومستوطنة، إصابة ثالثة بجروح، وذلك قبل عدة أسابيع.


أخبار ذات صلة

فتح: إسرائيل دولة مارقة تُمارس القتل ضد شعبنا وتُمعن في انتهاك حرمة المقدسات

فتح: إسرائيل دولة مارقة تُمارس القتل ضد شعبنا وتُمعن في انتهاك حرمة المقدسات

الوزير طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية لمجلس وزراء النقل العرب

الوزير طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية لمجلس وزراء النقل العرب

بدران: الرئيس عباس يقود جهوداً لإفشال المساعي المصرية بالمصالحة والتهدئة

بدران: الرئيس عباس يقود جهوداً لإفشال المساعي المصرية بالمصالحة والتهدئة

أبو جراد: غموض بملف رواتب الموظفين والخصومات كالأشهر السابقة

أبو جراد: غموض بملف رواتب الموظفين والخصومات كالأشهر السابقة

د. غنام والقنصل العام المصري يبحثان تعزيز التعاون المشترك

د. غنام والقنصل العام المصري يبحثان تعزيز التعاون المشترك

شؤون اللاجئين واللجان الشعبية: اقتحام رئيس بلدية الاحتلال لمخيم شعفاط استفزازي وتحدٍ لـ (أونروا)

شؤون اللاجئين واللجان الشعبية: اقتحام رئيس بلدية الاحتلال لمخيم شعفاط استفزازي وتحدٍ لـ (أونروا)

برئاسة أحمد عبد الخالق.. الوفد الأمني المصري يصل غزة عبر معبر (إيرز)

برئاسة أحمد عبد الخالق.. الوفد الأمني المصري يصل غزة عبر معبر (إيرز)

فتح: سياسات سلطات الاحتلال في القدس لن تُرهب شعبنا

فتح: سياسات سلطات الاحتلال في القدس لن تُرهب شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

فتح: إسرائيل دولة مارقة تُمارس القتل ضد شعبنا وتُمعن في انتهاك حرمة المقدسات

فتح: إسرائيل دولة مارقة تُمارس القتل ضد شعبنا وتُمعن في انتهاك حرمة المقدسات

الوزير طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية لمجلس وزراء النقل العرب

الوزير طبيلة يشارك في اجتماعات الدورة الـعادية لمجلس وزراء النقل العرب

د. غنام والقنصل العام المصري يبحثان تعزيز التعاون المشترك

د. غنام والقنصل العام المصري يبحثان تعزيز التعاون المشترك

فتح: سياسات سلطات الاحتلال في القدس لن تُرهب شعبنا

فتح: سياسات سلطات الاحتلال في القدس لن تُرهب شعبنا

موقع إسرائيلي: سقوط بالونات حارقة في عدة مناطق بمستوطنات غلاف غزة

موقع إسرائيلي: سقوط بالونات حارقة في عدة مناطق بمستوطنات غلاف غزة

50 ألف دولار لمدخر من الخليل.. الجائزة الشهرية الكبرى ضمن برنامج توفير &#34;الكبير&#34;

50 ألف دولار لمدخر من الخليل.. الجائزة الشهرية الكبرى ضمن برنامج توفير "الكبير"

الوفد الأمني المصري عرض أجوبة إسرائيل ويسعى لتحصيل موافقة حماس

الوفد الأمني المصري عرض أجوبة إسرائيل ويسعى لتحصيل موافقة حماس

د. عباس يُطلع ممثلة الخارجية النرويجية علي الوضع الصحي لمجمع الشفاء

د. عباس يُطلع ممثلة الخارجية النرويجية علي الوضع الصحي لمجمع الشفاء

منوعات

فيديو: النجوم تنافسوا في الغناء والعزف والرقص بحفل زفاف شيماء سيف

فيديو: النجوم تنافسوا في الغناء والعزف والرقص بحفل زفاف شيماء سيف

فيديو.. &#34;سمير غانم&#34; يكشف: تزوجت صومالية في بداية حياتي

فيديو.. "سمير غانم" يكشف: تزوجت صومالية في بداية حياتي

فنان لبناني يدافع عن نفسه بعد اتهامه بالمشاركة في &#34;فيلم إباحي&#34;

فنان لبناني يدافع عن نفسه بعد اتهامه بالمشاركة في "فيلم إباحي"

فيديو: جديد مقتل تارة فارس:&#34;دي جي&#34; عيّوش خارج السجن.. ووالدتها تروي التفاصيل

فيديو: جديد مقتل تارة فارس:"دي جي" عيّوش خارج السجن.. ووالدتها تروي التفاصيل

في اول تعليق بعد الغاء زفافها.. مي حلمي: &#34;العروسة للعريس والجري للمتاعيس&#34;

في اول تعليق بعد الغاء زفافها.. مي حلمي: "العروسة للعريس والجري للمتاعيس"

أنباء عن نية عودة حليمة بولند لزوجها السابق والد ابنتيها.. واحلام تعلق

أنباء عن نية عودة حليمة بولند لزوجها السابق والد ابنتيها.. واحلام تعلق

&#34;مكسيم خليل&#34; يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

"مكسيم خليل" يحدث ضجة بصورة غريبة لزوجته وابنه في المنزل

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

شاهد رد فعل سارة الودعاني حين أخبرتها الطبيبة أن جنينها مات ولا نبض له

بعد &#34;إنْكِشَافٌ&#34; قضية &#34;خاشقجي&#34;.. هل &#34;آمال ماهر&#34; مختطفة؟

بعد "إنْكِشَافٌ" قضية "خاشقجي".. هل "آمال ماهر" مختطفة؟

&#34;دهون في منطقة غريبة&#34;.. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

"دهون في منطقة غريبة".. لجين عمران تُجري عملية تجميل جديدة بعدما فشلت كل الوسائل

عربي

السلطات الأردنية تُلقي القبض على قاتل اللواء الحناينة

السلطات الأردنية تُلقي القبض على قاتل اللواء الحناينة

السيسي يزور السودان ويلتقي نظيره السوداني غداً

السيسي يزور السودان ويلتقي نظيره السوداني غداً

الأمم المتحدة تُحذر: نصف سكان اليمن قد يواجهون خطر المجاعة قريباً

الأمم المتحدة تُحذر: نصف سكان اليمن قد يواجهون خطر المجاعة قريباً

ترامب: السعودية دبرت أسوأ تستر على الإطلاق في قضية خاشقجي

ترامب: السعودية دبرت أسوأ تستر على الإطلاق في قضية خاشقجي