برئاسة أحمد عبد الخالق.. الوفد الأمني المصري يصل غزة عبر معبر (إيرز)

وتعد هذه الزيارة هي الرابعة في أقل من شهر، للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، حيث من المتوقع، أن يواصل مباحثاته فيما يتعلق بملفي المصالحة الفلسطينية، والتهدئة مع الاحتلال.







