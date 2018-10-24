برئاسة أحمد عبد الخالق.. الوفد الأمني المصري يصل غزة عبر معبر (إيرز)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد الأمني المصري، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، وصل اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.
أفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد الأمني المصري، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، وصل اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.
وتعد هذه الزيارة هي الرابعة في أقل من شهر، للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، حيث من المتوقع، أن يواصل مباحثاته فيما يتعلق بملفي المصالحة الفلسطينية، والتهدئة مع الاحتلال.
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