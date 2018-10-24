فتح: سياسات سلطات الاحتلال في القدس لن تُرهب شعبنا

وجاء في بيان المتحدث باسم الحركة الدكتور عاطف أبو سيف، أن ما تقوم به دولة الاحتلال في العاصمة من حملات اعتقال لأبناء شعبنا، وخاصة قيادة فتح، ورجالات الدين، ومداهمات البيوت والتفتيش، وتقييد الحركة ومصادرة المباني والأراضي، ومحاولتها وقف الوجود الفلسطيني في عاصمة الآباء والأجداد، لن يمس من إرادة شعبنا، ولا إصراره على إنجاز حقوقه الوطنية الاحتلال زائل، مهما طال الزمن أم قصر.







وأشارت فتح، إلي محاولات سلطات الاحتلال العسكري في العاصمة، التي تسمي نفسها بلدية، المساس بأعمال وكالة الغوث (أونروا) في مخيم شعفاط، مؤكدةً أن النضال من أجل استمرار الوكالة ستتواصل، وأن مسؤولية حماية وجودها باتت مهمة وطنية بوصفها الشاهد الأخير على الجريمة والمحرقة، التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني عام 1948 بتعاون وصمت المجتمع الدولي، وأن محاولة دولة الاحتلال للحلول مكان الوكالة في العاصمة ومخيماتها، يجب التصدي له بقوة وبحزم.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح: إن سياسات دولة الاحتلال في القدس لن ترهب شعبنا، ولن تزيده إلا قوة على مواصلة نضاله وكفاحه.